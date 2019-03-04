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Джонни Депп обвинил Эмбер Герд в измене с Илоном Маском

Голливудский актер Джонни Депп заявил, что его бывшая жена Эмбер Герд изменяла ему с Илоном Маском.

Джонни Депп обвинил Эмбер Герд в измене с Илоном Маском

Эмбер Герд изменяла своему бывшему мужу Джонни Деппу с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском, заявил актер в интервью People.

По словам Деппа, когда он был на съемках, Илон наносил поздние визиты к Эмбер.

ЧитайтеБыл пьяный и выкрикивал оскорбления: Деппа обвинили в избиении

Напомним, что Эмбер Герд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии. Актер, в свою очередь, подал в суд и требует от бывшей жены $55 млн за нанесенный ему репутационный ущерб.

Фото: Dreamstime.com

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