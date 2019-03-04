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Грузию на Евровидении 2019 представит Ото Немсадзе

Певец Ото Немсадзе стал представителем Грузии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

грузия на евровидении

Представителем от Грузии на Евровидении 2019 стал певец Ото Немсадзе с песней Sul tsin iare.

Немсадзе победил в грузинском национальном отборе, который проходил в формате шоу Idol. За него проголосовали более 234 тысячи человек.

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Песня Грузии на Евровидение 2019: Ото Немсадзе – Sul tsin iare

Биография Ото Немсадзе

В 2013 году Ото Немсадзе стал финалистом третьего сезона конкурса Голос Украины. Он исполнил песню Нины Симон Feeling Good. По итогу он занял второе место.

В 2017 году принял участие в национальном отборе Грузии на Евровидение в составе группы Limbo, где занял 11 место среди 25 конкурсантов.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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