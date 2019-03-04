Певец Ото Немсадзе стал представителем Грузии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Грузии на Евровидении 2019 стал певец Ото Немсадзе с песней Sul tsin iare.

Немсадзе победил в грузинском национальном отборе, который проходил в формате шоу Idol. За него проголосовали более 234 тысячи человек.

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Песня Грузии на Евровидение 2019: Ото Немсадзе – Sul tsin iare

Биография Ото Немсадзе

В 2013 году Ото Немсадзе стал финалистом третьего сезона конкурса Голос Украины. Он исполнил песню Нины Симон Feeling Good. По итогу он занял второе место.

В 2017 году принял участие в национальном отборе Грузии на Евровидение в составе группы Limbo, где занял 11 место среди 25 конкурсантов.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.