От фантастики до музыкальной комедии. Факты ICTV подготовили подборку главных кинопремьер за неделю с 4 по 10 марта, которые стоит посмотреть.

С 6 марта в кинопрокат выходит фильм Капитан Марвел с Бри Ларсон и Джудом Лоу в главных ролях.

7 марта в кинотеатрах можно посмотреть комедию Родители легкого поведения с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек в главных ролях, украинскую музыкальную комедию Гуцулка Ксеня, бельгийский мультфильм Королевский корги и драму Вернуть Бена с Джулией Робертс в главной роли.

Капитан Марвел

Жанр: фантастика

Главным героем фильма выступает персонаж из комиксов Marvel. События развиваются в 1995 году, когда мир находится в шаге от вселенского хаоса и Земля оказывается в центре межгалактического конфликта.

Главной героиней ленты является девушка-пилот ВВС США Кэрол Дэнверс, которая обладает сверхчеловеческой силой и может проецировать энергию и полет. Капитан Марвел должна спасти человечество от гибели, объединившись со спецотрядом расы Крии Старфорс.

Родители легкого поведения

Жанр: комедия

В фильме показана история богатой семейной пары Фрэнка и Нэнси, которые живут в гигантском особняке и ни в чем себе не отказывают. Настоящие проблемы начинаются в семье, когда они отправляют свою дочь учиться в колледж. Оказывается, что богатство закончилось и у супругов нет средств, чтобы оплатить обучение.

Они решают распродать вещи и даже сдать в аренду чужой дом. Но все эти действия они делают подшофе. Но получится ли у этих авантюристов скрыть все махинации – большой вопрос.

Королевский корги

Жанр: мульфильм

С появлением собаки Рекса породы корги в Букингемском дворце все кардинально меняется. Он становится любимцем королевы Елизаветы II и может себе позволить все, что угодно. Но однажды во время прогулки Рекс теряется и попадает на улице шумного Лондона.

Во время этого происшествия главному герою придется противостоять уличным псам различных пород, а еще он успеет влюбиться и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Гуцулка Ксеня

Жанр: музыкальная комедия

События в фильме разворачиваются в карпатском селе Ворохта, куда приезжает группа американцев. Они должны найти невесту для Ярослава. Его отец, американец украинского происхождения, оставил завещание, согласно которому сын сможет получить наследство только после женитьбы на украинке.

Ярослав знакомится с образованной девушкой Ксенией, которая знает иностранные языки и имеет творческие способности. Главный герой и не думал выполнять условия завещания, но похоже, что это знакомство изменило его мнение.



Вернуть Бена

Жанр: драма

Лента рассказывает историю о трудного подростка. Накануне Рождества Бен Барнс убегает из реабилитационного центра и возвращается к матери. Она искренне верит, что сын изменился. Но уже через несколько дней ей становится известно, что у парня снова неприятности.

Теперь у Холли есть только 24 часа, чтобы спасти сына от опасности.

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Фото: YouTube