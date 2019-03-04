В Великобритании скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт. Факты ICTV собрали топ-5 хитов группы The Prodigy.

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер сегодня, 4 марта. Его нашли мертвым в собственном доме, признаков насильственной смерти не обнаружена. Пока причина неизвестна.

Британская группа The Prodigy образовалась в 1990 году. Группу дважды номинировали на Грэмми. Их композиции – это электронная музыка.

Изначально в составе группы Флинт был обычным танцором, и только в 1996 году он впервые проявил себя как вокалист. Известность ему принесла композиция Firestarter.

В память о Ките Флинте Факты ICTV собрали топ-5 хитов The Prodigy.

Breathe

Firestarter

Voodoo People

Omen

Invaders Must Die

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Напомним, что Кит Флинт, вокалист группы The Prodigy, скончался на 50-м году жизни.

Фото: gettyimages