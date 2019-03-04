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Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Кит Флинт, вокалист группы The Prodigy, скончался на 50-м году жизни в Великобритании.

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Кит Флинт умер на 50-м году жизни в Великобритании, сообщает The Sun.

Музыканта нашли мертвым в доме в Эссексе утром 4 марта.

Причина смерти не называется, однако в местной полиции отметили, что не считают ее подозрительной. То есть следов насилия не обнаружили.

Ранее Факты ICTV писали, что Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет. Модельер плохо себя чувствовал в течение нескольких последних недель.

Фото: Getty Images.

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