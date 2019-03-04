Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в своем доме в Британии. Представители группы заявили о самоубийстве. Факты ICTV вспоминают творческие путь Флинта.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни.

Биография Кита Флинта

Флинт родился 17 сентября 1969 года в одном из административных округов Лондона – Редбридже. Кит с детства занимался танцами, а будучи подростком увлекся рок-музыкой. Его кумирами стали участники группы Pink Floyd.

В 80-е годы Флинт начинает увлекаться рейв-культурой. Длинные волосы, яркие майки и кожаная куртка – стали главными атрибутами его стиля.

В конце 80-х Кит на одной из вечеринок знакомится с ди-джеем Лиамом Хоулеттом. Уже в 1990 году создается группа The Prodigy, в состав которой вошли Лирой Торнхилл, Лиам Хоулетт и Кит Флинт. Первые шесть лет существования группы Кит был танцором, а запел лишь в 1996 году. За 28 лет существования группа успела выпустить 7 студийных альбомов, сняла десятки клипов и дала сотни концертов по всему миру.

Факты ICTV собрали самые известные хиты The Prodigy.

К слову, только в Киеве The Prodigy выступил пять раз в 1998, 2006, 2009, 2013 и 2017 году.

Также Флинт экспериментировал с сольными и сайд-проектами. Речь идет о группах, которые он создал – Flint и Clever Brains Fryin’.

Группа Flint смогла выпустить один сингл AIM4, но альбом так и не поступил в продажу.

Кит пользовался популярностью у девушек. Его часто можно было встретить в компании красивых девушек. Однако первые серьезные отношения у него завязались с телеведущей Гэйл Портер. В 2000 году они расстались.

В 2009 году Кит встретил новую любовь модель и ди-джей Маюми Кай. В 2013 году они поженились.

Ранее Факты ICTV писали, что причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта – самоубийство.

Фото: theprodigyofficial