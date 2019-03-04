Певица Невена Божович (Nevena Božović) стала представителем Сербии на конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Сербии на Евровидении 2019 стала певица Невена Божович (Nevena Božović) с песней Kruna.

12 песен исполнили в прямом эфире национального отбора в Сербии. В итоге голосования победила Невена Божович.

Читайте: Где смотреть трансляцию Евровидения 2019

Биография

Невена Божович – 24-летняя сербская певица, представительница Сербии на детском Евровидении – 2007, представительница Сербии на Евровидении 2013 (в составе группы Moje 3) и в 2019.

Невена Божович родилась в Косовской-Митровице, с детства она занималась пением и принимала участие в различных фестивалях и конкурсах, но одним из самых важных моментов в ее творческой карьере стало Детское Евровидение, где она представляла в Роттердаме Сербию с балладой Пиши мы, и заняла 3 место.

В 2009 году принимала участие в фестивале Сунчан скале, где победила на вечере Новых звезд и получила 1 место на конкурсном вечере с песней Ти.

Невена закончила музыкальную школу в родном городе, а сейчас учится на 4 курсе музыкального факультета в Белграде.

Популярность Невен принесло шоу Prvi glas Srbije (сербский аналог Х-фактора, – Ред.), она дошла до финала, но в итоге победу одержала Мирная Радулович.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.