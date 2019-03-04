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Сербию на Евровидении 2019 представит Невена Божович

Певица Невена Божович (Nevena Božović) стала представителем Сербии на конкурсе Евровидение 2019.

Сербию на Евровидении 2019 представит Невена Божович

Представителем от Сербии на Евровидении 2019 стала певица Невена Божович (Nevena Božović) с песней Kruna.

12 песен исполнили в прямом эфире национального отбора в Сербии. В итоге голосования победила Невена Божович.

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Биография

Невена Божович – 24-летняя сербская певица, представительница Сербии на детском Евровидении – 2007, представительница Сербии на Евровидении 2013 (в составе группы Moje 3) и в 2019.

Невена Божович родилась в Косовской-Митровице, с детства она занималась пением и принимала участие в различных фестивалях и конкурсах, но одним из самых важных моментов в ее творческой карьере стало Детское Евровидение, где она представляла в Роттердаме Сербию с балладой Пиши мы, и заняла 3 место.

В 2009 году принимала участие в фестивале Сунчан скале, где победила на вечере Новых звезд и получила 1 место на конкурсном вечере с песней Ти.

Невена закончила музыкальную школу в родном городе, а сейчас учится на 4 курсе музыкального факультета в Белграде.

Популярность Невен принесло шоу Prvi glas Srbije (сербский аналог Х-фактора, – Ред.), она дошла до финала, но в итоге победу одержала Мирная Радулович.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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