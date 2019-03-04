Причина смерти вокалиста The Prodigy Кейта Флинта стала известна от его друзей по группе.
Причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта – самоубийство.
О деталях гибели певца рассказали на странице The Prodigy в Instagram.
– Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные.
Я в шоке, чертовски злой, растерянный и у меня разбито сердце…, – говорится в сообщении The Prodigy.
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Как сообщалось, вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни в своем доме в Англии.
Фото: The Prodigy
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