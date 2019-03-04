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The Prodigy назвали причину смерти Кита Флинта

Причина смерти вокалиста The Prodigy Кейта Флинта стала известна от его друзей по группе.

The Prodigy назвали причину смерти Кита Флинта

Причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта – самоубийство.

О деталях гибели певца рассказали на странице The Prodigy в Instagram.

– Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные.

Я в шоке, чертовски злой, растерянный и у меня разбито сердце…, – говорится в сообщении The Prodigy.

Читайте: The Prodigy показали новый альбом No Tourists

Как сообщалось, вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни в своем доме в Англии.

Фото: The Prodigy

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