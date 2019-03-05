Певец Вилле Виртанен более известный под псевдонимом Darude стал представителем Финляндии на конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Финляндии на Евровидении 2019 стал певец Darude (Вилле Виртанен) с песней Look Away. Композиция была отобрана среди трех его песен, представленных на нацотборе UMK – 2019.

Песня Финляндии на Евровидение 2019: Darude – Look Away

Биография

Darude – финский продюсер и DJ. Он стал первым финским DJ, треку которого удалось попасть в британский ТОП3-чарт. В целом, в мире было продано более 2 млн копий сингла Sandstorm, это рекорд 2000 года.

После этого Darude выпускает свой первый альбом, продажи которого составили более 800 тыс. копий по всему миру, альбом получил три финских премии Грэмми.

Его вторая композиция тоже становится хитом, Feel the Beat вошел в топ-5 чартов Великобритании. Последующие работы Darude не были такими успешными.

В 2001 году исполнитель с программой Before the Storm: Australian Tour Editio nедет в мировое турне.

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К слову, ранее мы писали, смогут ли украинцы голосовать на Евровидении 2019 после отказа в участии в европейском песенном конкурсе.

Фото: euroinvision.ru