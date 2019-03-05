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Игра Престолов – трейлер финального сезона

В сети опубликовали трейлер финального, 8 сезона, Игры Престолов.

финал игры престолов

В сети опубликовали трейлер финального, 8 сезона, Игры Престолов. Ролик появился на официальном YouTube-канале GameofThrones.

В трейлере показали всех главных героев и драконов. Все семьи домов готовятся к главной схватке с белыми ходоками.

Читайте: Интимные сцены и путешествия во времени – каким будет 8-й сезон Игры престолов

Премьера сезона запланирована на 14 апреля.

Финальная часть будет состоять из шести серий.

Напомним, 7 декабря в сети появился первый тизер последнего сезона Игры престолов.

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