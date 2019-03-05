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Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории

Журнал Forbes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории.

Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории

21-летняя бизнес-вумен Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории, сообщает Forbes.

– Я этого не ожидала. Я не предвидела будущего. Но очень приятно чувствовать признание. Это прекрасное достижение, – отметила Кайли Дженнер.

Девушка является основательницей собственного косметического бренда Kylie Cosmetics, который появился на рынке в 2016 году.

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До этого рекорд удерживал основатель Facebook Марк Цукерберг, который свой первый миллиард заработал в 23 года.

Ранее Факты ICTV писали, что ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes второй год подряд возглавляет глава компании Amazon Джефф Безос.

Фото: kyliejenner

 

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