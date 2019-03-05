Певица Микела Пейс стала представителем Мальты на конкурсе Евровидение 2019.
Представителем от Мальты на Евровидении 2019 станет певица Микела Пейс.
Конкурсная песня Микелы будет выбрана на внутреннем отборе и представлена позже.
Участие в песенном конкурсе исполнительницы досталась после победы в шоу X Faktor Malta, где она получила наибольшее количество голосов от зрителей.
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Биография Микелы Пейс
Микеле Пейс 17 лет. Летом 2018 года она успешно прошла кастинг на участие в первом сезоне шоу X Faktor Malta. Ее наставником стал продюсер Ховард Кейт Дебоно.
26 февраля в финале проекта певице удалось успешно обойти своих соперников и стать победительницей шоу, тем самым завоевав право представлять свою страну на Евровидении.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Израиле приостановили продажу билетов на Евровидение 2019.
Фото: Michela Pace