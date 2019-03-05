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Мальту на Евровидении 2019 представит Микела Пейс

Певица Микела Пейс стала представителем Мальты на конкурсе Евровидение 2019.

Мальту на Евровидении 2019 представит Микела Пейс

Представителем от Мальты на Евровидении 2019 станет певица Микела Пейс.

Конкурсная песня Микелы будет выбрана на внутреннем отборе и представлена ​​позже.

Участие в песенном конкурсе исполнительницы досталась после победы в шоу X Faktor Malta, где она получила наибольшее количество голосов от зрителей.

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Биография Микелы Пейс

Микеле Пейс 17 лет. Летом 2018 года она успешно прошла кастинг на участие в первом сезоне шоу X Faktor Malta. Ее наставником стал продюсер Ховард Кейт Дебоно.

26 февраля в финале проекта певице удалось успешно обойти своих соперников и стать победительницей шоу, тем самым завоевав право представлять свою страну на Евровидении.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Израиле приостановили продажу билетов на Евровидение 2019.

Фото: Michela Pace

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