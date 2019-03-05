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Меган Маркл попала в больницу со схватками – СМИ

Меган Маркл попала в больницу с ложными схватками. Существует вероятность, что герцогиня может родить раньше срока.

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл попала в больницу с ложными схватками, пишет Daily Express.

Издание сообщает, что у Маркл уже было несколько приступов так называемых ложных схваток.

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Во время одних Гарри так перепугался, что сам отвез Меган в больницу. Герцогиню врачи отпустили домой, но при этом медиков перевели в состояние боевой готовности, дабы в любой момент принять супругу принца.

К слову, роды у Меган Маркл назначены на конец апреля.

Ранее Факты ICTV писали, что в Букингемском дворце высокопоставленные члены королевской семьи и чиновники ведут кризисные переговоры о том, что может произойти, если Меган Маркл и принц Гарри разведутся.

Фото: Getty Images.

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