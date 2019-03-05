В рамках Недели моды в Париже была представлена последняя коллекция Карла Лагерфельда, на которой дебютировала актриса Пенелопа Крус.

Последняя коллекция Карла Лагерфельда была сделана для модного Дома Chanel. Перед началом показа была объявлена минута молчания.

Открыла дефиле Кара Делевинь. На подиуме дебютировала актриса Пенелопа Крус, которая в июле 2018 года стала новым лицом бренда. Она появилась в белом ансамбле и с черным бантом в волосах. В руке у нее была белая роза, что символизировала дань уважения ее близкому другу Лагерфельду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) 5 Мар 2019 в 6:33 PST

На Недели моды в Париже были презентованы коллекции осень-зима 2019. Показ прошел в огромном выставочном центре Гран-Пале, который превратили в альпийскую заснеженную деревню.

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Напомним, что Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет.

Фото: penelopecruzoficial