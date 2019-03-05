Группа SKEEMANS – победители национального конкурса Хіт-Конвеєр от телеканала М2 – представляют свое первое видео на песню Він Є.

По словам исполнителей, они сами с нетерпением ждут, когда наконец смогут поделиться им со всей страной.

– За обыденностью и суетой мы не успеваем заглянуть в другой, духовный мир, чтобы найти жизнь, для которой мы предназначены. Именно эту тему песни мы и хотели передать в клипе, и нам кажется, режиссеры своим видением смогли передать ее в картинке. Съемки продолжались более суток, мы прошли сквозь холод и усталость, но результат того стоит, – комментируют солисты SKEEMANS.

Режиссерами клипа стал творческий тандем режиссеров Димы Манифеста и Дмитрия Шмурака. Его идея – простая, светлая и одновременно необычная: команде удалось воссоздать в кадре целый мюзикл на льду!

Поэтому съемкам предшествовала длительная и тщательная подготовка.

– Поверхность льда позволяет сгладить любую бытовую ситуацию. Прогулка в парке превращается в шоу, скучный офис – в танцевальное зрелище! Наш месседж в клипе таков: мы живём в том мире, в котором хотим жить. Пока кто-то жалуется на плохую погоду, другой – по-детски счастливо танцует под дождем! – комментирует Дмитрий Шмурак.

Кстати, это первый клип в истории украинского шоу-бизнеса с масштабной постановкой на льду.

– Нашей задачей было снять необходимые кадры за ночь между хоккейными матчами: художники с ног сбились, перенося реквизит! Мое уважение – солистке группы Юле, которая в легкой одежде официантки стойко продержалась на минусовой температуре. Это, на мой взгляд, реальный героизм, особенно как для первого клипа, – добавляет Дима Манифест.

Премьера клипа SKEEMANS Він Є состоится 7 марта в прямом эфире телеканала М1 в программе СКВОТ и 9 марта – в M2FRESH на телеканале М2.

Напомним, что группа SKEEMANS стала победителем третьего сезона конкурса молодых исполнителей украиноязычной песни Хіт-Конвеєр. По условиям конкурса телеканал М2 осуществляет для победителей раскрутку на миллион. В эту раскрутку входит съемка клипа и его трансляция на телеканалах М1 и М2. Кроме этого, SKEEMANS получили ротационную поддержку на радиостанциях холдинга ТАВР Медиа.