Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство после расставания с женой, моделью и диджеем из Японии Маюми Каи.

После разрыва с женой Кит Флинт впал в тяжелую депрессию. Это побудило его выставить на продажу их общий дом в графстве Эссекс и снова начать употреблять наркотики.

Об этом сообщает британское издание The Sun, ссылаясь на скрытые источники.

Кита Флинта нашли мертвым утром 4 марта в своем доме в Великобритании. Ему было 49 лет. Как объявил позже лидер The Prodigy Лием Хоулетт, Флинт покончил с собой.

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К слову, британская группа The Prodigy основана в 1990 году. Группу дважды номинировали на Грэмми. Их композиции – это электронная музыка.

Сначала в составе группы Флинт был обычным танцором, и только в 1996 году он впервые проявил себя как вокалист. Известность ему принесла композиция Firestarter.

Факты ICTV вспоминают творческий путь Флинта.

Фото: reddit