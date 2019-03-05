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Стиль, сексуальность и тренды: что одеть на 8 Марта

Какое платье выбрать на 8 Марта – этот вопрос мучает многих представительниц прекрасного пола в преддверии праздника. Факты ICTV собрали самые стильные и актуальные варианты нарядов на 8 Марта.

Стиль, сексуальность и тренды: что одеть на 8 Марта

8 Марта все женщины хотят выглядеть нарядно, стильно и по-особенному привлекательно.

Стилисты и дизайнеры предлагают целую череду модных трендов 2019 года, дабы каждая смогла подобрать на праздник свой наряд.

Мастхев весны 2019 года – платье с запахом. Такая модель будет смотреться женственно на каждом типе фигуры. Конечно женщинам с большой грудью такой фасон идет по-особенному. 8 Марта погода еще не будет радовать теплом, поэтому остановите свой выбор на платьях из более плотных материалов.

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Еще один момент, на который нужно обратить внимание, это длина миди. В этом сезоне она, как никогда актуальна.

Платья-рубашки – еще один тренд, который придется по душе многим модницам.

Платья или комбинезоны, верх которых напоминает жакет. Кроме необычного кроя, такие платье имеют еще одного преимущество – плотные материалы.

Для практичных дам стилисты предлагают кинуть свой взор на брючные костюмы ярких цветов.

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Стиль, сексуальность и тренды: что одеть на 8 Марта / 14 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали о лучших подарках на 8 Марта.

Фото: unsplashhooliganka_shop, velur_v, giardino___fioritoh.and.n.shop__ .

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