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Правительство призвали утвердить Совет по вопросам поддержки кинематографии

Финансирование кино в Украине является фактически невозможным без создания Совета по вопросам поддержки кинематографии.

Правительство призвали утвердить Совет по вопросам поддержки кинематографии

Все индустриальные киноассоциации Украины и крупнейшие кинофестивали призвали Правительство утвердить выбранный на открытом всеукраинском конкурсе Совет по вопросам поддержки кинематографии.

Открытое письмо от киносообщества было направлено премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В обращении объяснили, что в настоящее время использование средств, предназначенных для финансирования кинематографии в Украине, является фактически невозможным, так как решение относительно средств должен принимать именно этот Совет.

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Правительство призвали утвердить Совет по вопросам поддержки кинематографии / 3 фотографии

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– После принятия Кабинетом Министров Украины постановления от 21 марта 2018 № 195 Об утверждении Порядка создания Совета по государственной поддержке кинематографии украинское киносообщество ожидало скорейшего завершения всех формальных процедур по созданию указанного Совета – ведь после принятия вышеупомянутого закона, любая государственная поддержка в сфере кинематографии может быть предоставлена ​​исключительно на основании решения этого Совета (в частности осуществление публичных закупок товаров, работ и услуг, необходимых для производства (создания) документальных, просветительских, анимационных фильмов, предоставление государственной субсидии на производство (создание) фильмов (включая телевизионные фильмы и телевизионные сериалы), – говорится в письме.

Напомним, украинский короткометражный мультфильм Лабиринт победил на кинофестивале Alter-Native.

Фото: Ассоциация киноиндустрии Украины

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