8 марта на телеэкранах стартует показ самого романтического реалити Холостяк 9.

8 марта на телеканале СТБ стартует показ самого романтического реалити Холостяк 9.

Стоит отметить, что в это году зрители участвовали в выборе главного героя.

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Холостяком передачи в этом сезоне стал телеведущий и главный редактор журнала XXL Никита Добрынин.

Что известно о Никите Добрынине

Успешный молодой телеведущий Никита Добрынин преуспел в карьере, однако сердце его до сих пор свободно.

Добрынин родился 30 декабря 1987 года в Черновцах. В 2009 году окончил факультет журналистики в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.

С 2005 года начал работать ведущим на местных радиостанциях и телеканале Чернівці.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и стал ведущим Русского радио Украина, а после и на телеканале М1

Также он является главным редактором мужского журнала XXL (Украина).

Добрынин занимается тайским боксом, серфингом, кроссфитом и стрельбой.

К слову, телеведущий станет первым Холостяком, который был женат. Два года назад Добрынин развелся с супругой. По его словам, супруга не разделяла его взглядов на развитие карьеры.

Напомним, в прошлом сезоне шоу Холостяк главным героем был музыкант Рожден Ануси. Тогда по итогам шоу он выбрал Иванку, но в июне стало известно, что пара рассталась.