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Исландию на Евровидении 2019 представит группа Hatari

Группа Hatari стал представителем Исландии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Исландию на Евровидении 2019 представит группа Hatari

Представителем от Исландии на Евровидении 2019 стала группа Hatari с песней Hatrið mun sigra.

В декабре 2018 группа обнародовала сингл Spillingardans и заявила, что прекращает деятельность, потому что группа распалась. Однако Hatari подтвердили, как одного из 10 участников, которые принимают участие в национальном отборе Исландии.

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Биография Hatari

Хатари (Hatari) позиционируют себя, как сатирическая группа эстрадного арт-искусства. Группа состоит из Клеменса Ганнигана, Маттиаса Харальдсона и Эйнара Стефансона.

Артисты поразили публику эксцентричными образами в стиле БДСМ.

Коллектив уже успели окрестить исландским Rammstein через провокационный БДСМ-перформанс и надривистий голос.

Группа называет себя антикапиталисты, которые сформировались в 2015 году. Первый концерт состоялся в 2016 году, а через год артисты выпустили дебютный альбом EP Neysluvarain.

На праздник Пасхи Хатари организовали фестиваль конца света Хаскар. На сцене были представлены артисты, ди-джеи и группы андеґраунськой сцены в Рейкьявике. Впоследствии фестиваль получил звание Крик в музыкальной премии Grapevine.

Сейчас Hatari занимает 4 место в рейтингах букмекеров.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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