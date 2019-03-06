Группа Hatari стал представителем Исландии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Исландии на Евровидении 2019 стала группа Hatari с песней Hatrið mun sigra.

В декабре 2018 группа обнародовала сингл Spillingardans и заявила, что прекращает деятельность, потому что группа распалась. Однако Hatari подтвердили, как одного из 10 участников, которые принимают участие в национальном отборе Исландии.

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Биография Hatari

Хатари (Hatari) позиционируют себя, как сатирическая группа эстрадного арт-искусства. Группа состоит из Клеменса Ганнигана, Маттиаса Харальдсона и Эйнара Стефансона.

Артисты поразили публику эксцентричными образами в стиле БДСМ.

Коллектив уже успели окрестить исландским Rammstein через провокационный БДСМ-перформанс и надривистий голос.

Группа называет себя антикапиталисты, которые сформировались в 2015 году. Первый концерт состоялся в 2016 году, а через год артисты выпустили дебютный альбом EP Neysluvarain.

На праздник Пасхи Хатари организовали фестиваль конца света Хаскар. На сцене были представлены артисты, ди-джеи и группы андеґраунськой сцены в Рейкьявике. Впоследствии фестиваль получил звание Крик в музыкальной премии Grapevine.

Сейчас Hatari занимает 4 место в рейтингах букмекеров.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.