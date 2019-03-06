Певец Мики Нуньес будет представлять Испанию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Испании на Евровидении 2019 стал певец Мики Нуньес (Miki) с песней La Venda.

Возможность принять участие в песенном конкурсе у Мики появилась после победы на испанском нацотборе на Евровидение 2019 под названием Operación Triunfo.

Всего в нацотборе Испании на Евровидение 2019 соревновались 10 песен.

Песня Испании на Евровидение 2019: Miki – La Venda

Биография

Родился певец в январе 1996 года в городе Барселона (Испания).

Параллельно с изучением администрации и менеджмента молодой музыкант брал уроки игры на гитаре и фортепиано.

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До того, как начать сольную карьеру, Miki был частью группы Dalton Bang, которая исполняла кавер-версии песен. С ней певец часто выступал в Каталонии.

В 2018 году Miki стал участником талант-шоу под названием Operación Triunfo, в котором также отбирали участников на песенный конкурс Евровидение.

А песню, с которой он одержал победу в нацотборе, написал участник группы La Pegatina, творчеством которой Miki восхищается.

К слову, продажу билетов на Евровидение 2019 приостановили из-за информации о махинациях.

Фото: Eurovision.tv

Видео: Eurovision Song Contest