Певец Мики Нуньес будет представлять Испанию на песенном конкурсе Евровидение 2019.
Представителем Испании на Евровидении 2019 стал певец Мики Нуньес (Miki) с песней La Venda.
Возможность принять участие в песенном конкурсе у Мики появилась после победы на испанском нацотборе на Евровидение 2019 под названием Operación Triunfo.
Всего в нацотборе Испании на Евровидение 2019 соревновались 10 песен.
Песня Испании на Евровидение 2019: Miki – La Venda
Биография
Родился певец в январе 1996 года в городе Барселона (Испания).
Параллельно с изучением администрации и менеджмента молодой музыкант брал уроки игры на гитаре и фортепиано.
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До того, как начать сольную карьеру, Miki был частью группы Dalton Bang, которая исполняла кавер-версии песен. С ней певец часто выступал в Каталонии.
В 2018 году Miki стал участником талант-шоу под названием Operación Triunfo, в котором также отбирали участников на песенный конкурс Евровидение.
А песню, с которой он одержал победу в нацотборе, написал участник группы La Pegatina, творчеством которой Miki восхищается.
К слову, продажу билетов на Евровидение 2019 приостановили из-за информации о махинациях.
Фото: Eurovision.tv
Видео: Eurovision Song Contest