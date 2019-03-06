Кайли и Кендалл Дженнер презентовали новую весеннюю коллекцию купальников для канадского бренда Ardene.

Кайли и Кендалл Дженнер создали коллекцию в коллаборации с канадским брендом Ardene, сообщает Daily Mail.

Кайли примерила образ блондинки в красном в стиле спасателей Малибу, а Кендалл одела темно-зеленое бикини.

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Сообщается, что сотрудничество Дженнер с Ardene началось прошлым летом, когда они подписали контракт на создание нескольких капсульных коллекций.

Ранее Факты ICTV писали, что Forbes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории.

Фото: kyliejenner