Кайли и Кендалл Дженнер презентовали новую весеннюю коллекцию купальников для канадского бренда Ardene.
Кайли и Кендалл Дженнер создали коллекцию в коллаборации с канадским брендом Ardene, сообщает Daily Mail.
Кайли примерила образ блондинки в красном в стиле спасателей Малибу, а Кендалл одела темно-зеленое бикини.
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Сообщается, что сотрудничество Дженнер с Ardene началось прошлым летом, когда они подписали контракт на создание нескольких капсульных коллекций.
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Ранее Факты ICTV писали, что Forbes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории.
Фото: kyliejenner