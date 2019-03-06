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Леся Никитюк и MARUV без одежды станцевали под Bang

Телеведущая Леся Никитюк и певица MARUV станцевали в одних полотенцах под песню Siren Song.

Леся Никитюк и MARUV без одежды станцевали под Bang

Видео танца опубликовала Леся Никитюк в своем Instagram.

Леся и Анна (настоящее имя певицы MARUV. – Ред.) станцевали в одних полотенцах перед зеркалом под песню Siren Song, с которой певица победила на нацотборе на Евровидение 2019.

Читайте: Песня MARUV могла стать хитом Евровидения 2019 – NYT

На видео девушки повторили движения из сценического номера MARUV.

Ранее Факты ICTV писали, что певец и продюсер Иван Дорн в поддержку MARUV станцевал под песню Siren Song.

Фото: lesia_nikitukmaruvofficial

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