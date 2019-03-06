После выхода документального фильма Покидая Нетландию песни Майкла Джексона начали снимать с ротаций.
Радиостанции в Канаде и Новой Зеландии сняли с ротации песня Майкла Джексона, пишет The Guardian.
– Майкла Джексона в настоящее время нет в плейлистах радиостанций MediaWorks. Это отражение предпочтений нашей аудитории, – заявил директор новозеландской компании MediaWorks Леон Ратт.
Читайте: Моего отца убили – дочь Майкла Джексона
На такой же шаг пошла и конкурирующая компания NZME.
Также сразу три крупные канадские радиостанции отказались от треков Джексона.
В медиакомпании Cogeco заявили, что этот шаг был ответом на впечатления слушателей от документального фильма о певце.
Напомним, 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон дали интервью, в котором обвинили поп-певца Майкла Джексона в попытке изнасилования и растлении.
Фото: Dreamstime.com