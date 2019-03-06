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Смерть Кита Флинта: группа The Prodigy отменяет все концерты

Группа The Prodigy отменяет все предстоящие концерты из-за смерти солиста Кита Флинта.

Смерть Кита Флинта: группа The Prodigy отменяет все концерты

Об этом говорится в сообщении на странице The Prodigy в Facebook.

– После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие концерты The Prodigy будут отменены, решение вступает в силу прямо сейчас, – заявили представители группы.

Читайте: Рок, рейв и танцы: биография солиста The Prodigy Кита Флинта

В 2019 году The Prodigy должна была выступить на фестивале UPark в Киеве. Представители мероприятия ведут переговоры с менеджментом группы относительно выступления в рамках фестиваля после смерти вокалиста.

Напомним, 4 марта Кит Флинт умер на 50-м году жизни в Великобритании.

Фото: theprodigyofficia

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