Группа The Prodigy отменяет все предстоящие концерты из-за смерти солиста Кита Флинта.
Об этом говорится в сообщении на странице The Prodigy в Facebook.
– После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие концерты The Prodigy будут отменены, решение вступает в силу прямо сейчас, – заявили представители группы.
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В 2019 году The Prodigy должна была выступить на фестивале UPark в Киеве. Представители мероприятия ведут переговоры с менеджментом группы относительно выступления в рамках фестиваля после смерти вокалиста.
Напомним, 4 марта Кит Флинт умер на 50-м году жизни в Великобритании.
Фото: theprodigyofficia
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