Главный редактор информационной службы канала ICTV и ведущая программы Факты Елена Фроляк попала в топ-100 успешных женщин Украины, составленный изданием Новое Время.
Главный редактор информационной службы канала ICTV и ведущая программы Факты Елена Фроляк попала в топ-100 успешных женщин Украины, составленный изданием Новое Время.
Фроляк является четырехкратным лауреатом главной национальной телепремии Телетриумф.
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Топ-100 успешных женщин Украины – проект посвящен украинкам, которые добились впечатляющих результатов в бизнесе, политике, общественной жизни и в других значимых сферах.
В список успешных женщин также попали: глава наблюдательного совета StarLightMedia Елена Пинчук, поетесса Лина Костенко, первая Леди Украины Марина Порошенко, певицы Джамала и Тина Кароль.
Из госчиновников и политиков в топ вошли Юлия Тимошенко, Ирина Луценко и Ульяна Супрун.
К слову, ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes возглавил глава компании Amazon Джефф Безос.