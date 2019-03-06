Главный редактор информационной службы канала ICTV и ведущая программы Факты Елена Фроляк попала в топ-100 успешных женщин Украины, составленный изданием Новое Время.

Главный редактор информационной службы канала ICTV и ведущая программы Факты Елена Фроляк попала в топ-100 успешных женщин Украины, составленный изданием Новое Время.

Фроляк является четырехкратным лауреатом главной национальной телепремии Телетриумф.

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Топ-100 успешных женщин Украины – проект посвящен украинкам, которые добились впечатляющих результатов в бизнесе, политике, общественной жизни и в других значимых сферах.

В список успешных женщин также попали: глава наблюдательного совета StarLightMedia Елена Пинчук, поетесса Лина Костенко, первая Леди Украины Марина Порошенко, певицы Джамала и Тина Кароль.

Из госчиновников и политиков в топ вошли Юлия Тимошенко, Ирина Луценко и Ульяна Супрун.

К слову, ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes возглавил глава компании Amazon Джефф Безос.