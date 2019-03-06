В Москве (Россия) избили маму и брата журналиста и блогера Юрия Дудя.

Об избиении родственников Юрия Дудя сообщил Телеграм-канал Mash.

На Анну Степановну и Игоря Александровича напали еще осенью. 62-летня женщина обратилась к правоохранителям, но полиция отказалась возбуждать дело. Однако после вмешательства прокуратуры и дополнительной проверки дело начнут расследовать.

Избиение произошло во время попытки похищения племянника Юрия Дудя.

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Дело в том, что Игорь разводится со своей супругой. Пара не может поделить маленького сына.

Утром Игорь и Анна Степановна вели мальчика в садик, когда к ним подъехали два автомобиля, из которого вышли супруга, отец супруги и трое крепко сбитых мужчин.

Во время нападения мальчика пытались похитить, но его удалось отбить.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве мужчина напал на известную украинскую певицу и участницу Евровидение 2013 Злату Огневич.

Фото: yurydud