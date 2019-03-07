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Северную Македонию на Евровидении 2019 представит Тамара Тодевска

Певица Тамара Тодевска стала представителем Северной Македонии на конкурсе Евровидение 2019.

Северную Македонию на Евровидении 2019 представит Тамара Тодевска

Представителем от Северной Македонии на Евровидении 2019 станет певица Тамара Тодевска.

Конкурсную песню представят 8 марта после выпуска новостей на македонском телевидение.

Биография Тамары Тодевской

Тамара Тодевска родилась 1 июня 1985 в Скопье. Ее отец профессор музыкальной академии, а мать оперная певица. К слову, сестра Тамары Тияна Тодевска-Дапчевич тоже певица.

Первую песню Игра луда (Сумасшедшие игры. – Ред.) певица исполнила в дуэте со своей сестрой в 1997.

Музыкальная карьера Тамары началась в 2003 году на фестивале в Черногории Suncane Skale, на котором заняла второе место.
В 2005 году вышел ее первый альбом под названием Сино (Синий. – Ред.). В 2007 Тамара отправилась покорять национальный отбор на Евровидение с песней Кажи кој си ти (Скажи мне, кто ты. – Ред.), но заняла второе место.

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В 2008 Тамара снова пытается пробиться на Евровидение, но уже с вместе с Раде Врчаковски и Адрианом Гаджа. Они исполнили песню Let me love you, которая в последствии одержала победу. Однако на международном конкурсе трио удалось занять 10 в полуфинале. Однако из-за занятой позиции участники не были квалифицированы до финала — в финале вместо них приняла участие Шарлотта Перелли, занявшая 30 место.

Также в 2014 году Тамара выступила в качестве бэк-вокалистки у своей сестры Тияны, которая представляла Македонию на Евровидение.

25 января объявили, что Тамара представит Северную Македонию на Евровидение 2019. Певица сообщила, что композиция будет называться Proud, а премьера состоится 8 март.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Израиле приостановили продажу билетов на Евровидение 2019.

Фотоtamaratodevska

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