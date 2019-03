Певица Тамара Тодевска стала представителем Северной Македонии на конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Северной Македонии на Евровидении 2019 станет певица Тамара Тодевска.

Конкурсную песню представят 8 марта после выпуска новостей на македонском телевидение.

Биография Тамары Тодевской

Тамара Тодевска родилась 1 июня 1985 в Скопье. Ее отец профессор музыкальной академии, а мать оперная певица. К слову, сестра Тамары Тияна Тодевска-Дапчевич тоже певица.

Первую песню Игра луда (Сумасшедшие игры. – Ред.) певица исполнила в дуэте со своей сестрой в 1997.

Музыкальная карьера Тамары началась в 2003 году на фестивале в Черногории Suncane Skale, на котором заняла второе место.

В 2005 году вышел ее первый альбом под названием Сино (Синий. – Ред.). В 2007 Тамара отправилась покорять национальный отбор на Евровидение с песней Кажи кој си ти (Скажи мне, кто ты. – Ред.), но заняла второе место.

В 2008 Тамара снова пытается пробиться на Евровидение, но уже с вместе с Раде Врчаковски и Адрианом Гаджа. Они исполнили песню Let me love you, которая в последствии одержала победу. Однако на международном конкурсе трио удалось занять 10 в полуфинале. Однако из-за занятой позиции участники не были квалифицированы до финала — в финале вместо них приняла участие Шарлотта Перелли, занявшая 30 место.

Также в 2014 году Тамара выступила в качестве бэк-вокалистки у своей сестры Тияны, которая представляла Македонию на Евровидение.

25 января объявили, что Тамара представит Северную Македонию на Евровидение 2019. Певица сообщила, что композиция будет называться Proud, а премьера состоится 8 март.

Фото: tamaratodevska