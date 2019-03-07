Главу киностудии Кевина Цудзихары анонимно обвинили в сексуальных домогательствах. В частности, в том, что он предлагал роли в фильмах актрисе Шарлотте Кирк за отношения с ним.

Главу киностудии Кевина Цудзихары анонимно обвинили в сексуальных домогательствах. В частности, в том, что он предлагал роли в фильмах актрисе Шарлотте Кирк за отношения с ним, пишет Hollywood Reporter.

По информации издания, Цудзихара общался с руководителями кинокомпании от имени Кирк и договаривался о прослушиваниях на роли в фильмах Warner Brothers.

Также в сети появилась и переписка, которую они вели в 2013 году, которая подтверждает их встречи и сексуальные отношения.

В сообщениях говорится, что Кирк неоднократно просила Цудзихару познакомить ее с людьми, которые помогут в ее актерской карьере. Но нет никаких доказательств того, что Цудзихара заставлял или просил кого-то в Warner Brothers снимать ее в кино.

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Актриса сыграла роли в фильме В активном поиске и 8 подруг Оушена, оба фильм принадлежат Warner Brothers.

Адвокат Цудзихару заявил, что его клиент не принимал участия в найме Кирк.

Актриса отрицает какие-либо домогательства со стороны Кевина Цудзихары, и у нее нет претензий к нему.

Компания WarnerMedia, владеющая киностудией Warner Brothers, начала расследование из-за данного инцидента.

Ранее американского актера Моргана Фримена обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.

Фото: Kirk McKoy/Los Angeles Times