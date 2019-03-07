Певица Джанет Девлин будет представлять Ирландию на конкурсе Евровидение 2019.
Джанет Девлин будет представлять Ирландию в этом году на конкурсе Евровидение 2019 в Израиле.
Известно, что Ирландия является самой успешной страной в конкурсе, которая 7 раз побеждала на Евровидении.Читайте: Северную Македонию на Евровидении 2019 представит Тамара Тодевска Испанию на Евровидении 2019 представит Miki Мальту на Евровидении 2019 представит Микела Пейс
Биография Джанет Девлин
24-летняя Джанет Девлин в 2011 году проходила прослушивания на 8 сезоне The X Factor. В итога, она заняла 5 место в конкурсе, получив большинство голосов общественности за первые четыре недели голосования.
Ее дебютный альбом Hide & Seek был выпущен 1 июля 2013. Позже альбом переиздали под новым названием Running with Scissors 9 июня 2014.
Ее последний сингл I Lied to You вышел в декабре прошлого года.
Девушка также ведет свой блог на YouTube, в котором недавно рассказала о своем психическом расстройстве, которое заставило ее на время прервать работу над музыкой и ведением социальных медиа.
К слову, продажу билетов на Евровидение 2019 приостановили из-за информации о махинациях.