Певица Джанет Девлин будет представлять Ирландию на конкурсе Евровидение 2019.

Джанет Девлин будет представлять Ирландию в этом году на конкурсе Евровидение 2019 в Израиле.

Известно, что Ирландия является самой успешной страной в конкурсе, которая 7 раз побеждала на Евровидении.

Биография Джанет Девлин

24-летняя Джанет Девлин в 2011 году проходила прослушивания на 8 сезоне The X Factor. В итога, она заняла 5 место в конкурсе, получив большинство голосов общественности за первые четыре недели голосования.

Ее дебютный альбом Hide & Seek был выпущен 1 июля 2013. Позже альбом переиздали под новым названием Running with Scissors 9 июня 2014.

Ее последний сингл I Lied to You вышел в декабре прошлого года.

Девушка также ведет свой блог на YouTube, в котором недавно рассказала о своем психическом расстройстве, которое заставило ее на время прервать работу над музыкой и ведением социальных медиа.

К слову, продажу билетов на Евровидение 2019 приостановили из-за информации о махинациях.