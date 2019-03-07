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Умер первый бас-гитарист Queen Майк Гроуз

Умер участник легендарной британской группы Queen Майк Гроуз.

Умер первый бас-гитарист Queen Майк Гроуз

Рок-гитарист Майк Гроуз, который играл в известной британской группы Queen умер 6 марта. Об этом сообщил барабанщик Queen Роджер Тейлор.

Майк Гроуз стал первым бас-гитаристом группы Queen, которая начала свою официальную карьеру в 1971 году. К тому времени в группе уже играл соло-гитарист Брайан Мэй и знаменитый солист Фредди Меркьюри.

– Так печально услышать, о смерти моего давнего друга Майка Гроуз, которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы еще были школьниками. Он всегда звучал круто. Покойся с миром, – поделился переживаниями Роджер Тейлор.

Музыкант принял участие в нескольких концертах в 1970 году. Причина смерти пока неизвестна.

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Бас-гитарист присоединился к группе в 1970 году и пробыл в их составе несколько месяцев, несмотря на это успел сыграть на трех концертах Queen. Затем он покинул музыку и больше никогда не появлялся на сцене, а к Queen присоединился новый бас-гитарист Джон Дикон.

Напомним, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство после расставания с женой, моделью и диджеем из Японии Маюми Каи.

Источник: УНІАН

Фото: Pexels

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