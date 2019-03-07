7 марта в прокат выходит новый блокбастер о могущественной героине комиксов Marvel. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлением.

Сюжет

К 8 марта студия Disney/Marvel сделала подарок не только фанатам супергеройского кино, но и всем, кто борется за равные права. Капитан Марвел – это 21-й фильм франшизы, но первый, в котором все внимание уделено главной героини-женщине.

А еще сорежиссером ленты выступила женщина, чего с кинокомиксами Marvel до сих пор не случалось. И сценарий также написали преимущественно женщины.

Сюжет Капитана Марвел рассказывает о девушке Верс – бойце элитного межгалактического отряда расы крии, которыми руководит искусственный интеллект. Единственную угрозу для крии представляют скруллы – раса оборотней, способных менять облик, выдавая себя за любого увиденного.

В погоне за врагом отряд Верс прибывает на планету С-53, известную нам как Земля. Скруллы ищут здесь сверхзвуковой двигатель, который поможет им победить в войне, а крии пытаются их опередить.

В то же время у Верс появляется собственный интерес, девушка вспоминает, что каким-то образом связана с Землей. Осознание своего прошлого в качестве летчицы Кэрол Денверс должно принести Верс духовную гармонию, а киновселенной Marvel – капитана женского пола.

Режиссер

Сняла фильм супружеская пара Райана Флека и Анны Боден. Они также выступили сценаристами. Супруги уже давненько не выпускали полнометражных картин, сосредоточившись на сериалах. Из последних работ можно вспомнить несколько эпизодов Миллиардов.

В фильме Капитан Марвел они, к ожалению, не смогли предложить ничего нового, а выдали микс из Людей в черном, плавно перетекающих в Звездные войны.

Костюмы, локации и отдельные сцены легко спутать с ранее виденными картинами. Даже рыжий кот Гуся бесстыдно похож на персонажа Людей в черном, который носил на своей шее целую вселенную.

Спасает ленту остроумный юмор, куча фан-сервиса для ценителей серии и старомодная, очень душевная атмосфера, ведь действие происходит в 1995 году.

Актеры

Главную роль исполнила Бри Ларсон (Конг: Остров черепа). И несмотря на неудачную расистскую шутку на пресс-конференции, ее можно похвалить за хорошо проделанную работу.

Девять месяцев тренировок дзюдо, бокса и борьбы, закрытый костюм без юбки или декольте и задорная улыбка позволили Бри создать целостный образ.

Командира отряда и наставника Верс по имени Йон-Рогг сыграл Джуд Лоу (Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда). Перед тем, как принять решение, он советовался со своим товарищем по франшизе о Шерлоке Холмсе Робертом Дауни-младшим. Роберт, как опытный участник киногеройской серии посоветовал Джуду принять предложение и не задумываться над всей историей Мстителей, а сосредоточиться только на своей роли.

Йон-Рогг стал одним из немногих персонажей, которым авторы выделили хоть какое-то поле для маневров, поэтому Джуд смог изобразить на экране больше одной эмоции.

Но по-настоящему важным персонажем второго плана стал молодой Ник Фьюри в исполнении Сэмюэля Л. Джексона. Поскольку сюжет переносит нас к самому началу истории, 70-летнего актера омолодили с помощью компьютерной графики. Впервые в серии подобную технологию использовали на протяжении всего фильма. Выглядит впечатляюще.

Чтобы перетащить внимание аудитории на себя, Фьюри использовал запрещенный прием – присвоил кота Гусю. Хотя за это пришлось поплатиться потерянным глазом.

Впечатления

Фильм Капитан Марвел вышел классическим представителем супергеройского кино, способным подарить зрителям 120 минут развлечений, последнее камео Стэна Ли и две сцены после титров, которые прольют свет на будущий финал Мстителей.

В то же время, назвать картину оригинальной нельзя, так как от остальных фильмов серии ее отличает только главная героиня.

Именно Кэрол олицетворяет основной посыл ленты. Девушка всю жизнь старалась доказать, что она не хуже мужчин. Кровью и потом боролась за право заниматься любимым делом, которое считается сугубо мужским. Ей пришлось подняться очень высоко, стать межгалактическим воином и спасти Землю, чтобы наконец получить возможность ничего и никому больше не доказывать. Все как в жизни.

Сюжет: 7/10

Режиссер: 7/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 8/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото и видео: B&H Film Distribution Company