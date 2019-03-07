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Сериал Властелин колец от Amazon станет приквелом

Сериал Властелин колец, права на сьемку которого приобрела компания Amazon, станет приквелом.

Сериал Властелин колец от Amazon станет приквелом

Сериал Властелин колец от компании Amazon станет приквелом и будет повествовать о Второй Эпохе Средиземья.

Читайте: Рецензия на фильм Капитан Марвел: межгалактическая феминистка

Вторая Эпоха Средиземья началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада, длилась 3441 год и закончилась развоплощением Саурона в ходе Войны Последнего Союза.

Напомним, о желании Amazon снять фэнтези-телесериал по Властелину колец стало известно 5 ноября.

Источник: Metro

Фото: Dreamstime

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