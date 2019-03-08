Украинская певица Оля Полякова выпустила новый клип на песню Лед тронулся.

Клип на песню Лед тронулся появился на официальном канале певицы. Это четвертый сингл с нового альбома Оли Поляковой Королева ночи.

История, показанная в видео, посвященная детям.

Как отметила Полякова на своей странице в Instagram, только для них каждый является настоящим королем и королевой, несмотря на успех и социальный статус.

Певица в клипе играет саму себя. Она станет звездой фигурного катания, а в одном из трюков даже провалится под лед.

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Режиссером видео является Алан Бадоев. Это вторая работа известного клипмейкера для певицы.

Съемки проходили в Ледовом дворце в Броварах.

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Фото: Оля Полякова