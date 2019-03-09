Главный Холостяк страны Никита Добрынин познакомился с участницами 9 сезона проекта.

Холостяк 9 стартовал на телеканале СТБ. В 1 серии нового сезона проекта главный герой Никита Добрынин познакомился с участницами.

Розу первого впечатления получила Элизабет, опрокинувшая на себя в лимузине приготовленное итальянское блюдо софичини, но все же сохранившая улыбку, когда вышла к Холостяку.













Холостяк 9. Знакомство Добрынина с девушками и первая Церемония роз / 3 фотографии

На первую вечеринку Добрынин пригласил близких друзей Славу Каминскую и Сергея Чеботаренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 8 Мар 2019 в 1:00 PST

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В завершении первой вечеринки традиционно состоялась Церемония роз. Участницами 9 сезона проекта Холостяк стали: Юлия, Анастасия, Элизабет, Юля, Дина, Лиля, Елизавета, Аня, София, Каролина, Лилия, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша и Вика.

Напомним, в прошлом сезоне шоу Холостяк главным героем был музыкант Рожден Ануси. Тогда по итогам шоу он выбрал Иванку, но в июне стало известно, что пара рассталась.