Биография Владимира Этуша, который умер в Москве, была богатой на роли.

Умер Владимир Этуш 9 марта в Москве в возрасте 96 лет.

Творческая жизнь советского актера была богата на роли. Факты ICTV вспоминают самые яркие моменты из театральной и киножизни актера.

Биография и лучшие роли Владимира Этуша

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Актерское образование он получил в Театральном училище им. Б. В. Щукина, после чего стал членном труппы Театра имени Вахтангова.

Первой заметной ролью Этуша стал слуга Лаунс в комедии Шекспира Два веронца.

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Впервые в кино актер сыграл Сеида-Али в картине Михаила Ромма Адмирал Ушаков в 1953 году.

Наибольшую известность ему принесли фильмы Кавказская пленница и Иван Васильевич меняет профессию.

Напомним, в США умер Люк Перри – актер и звезда сериала Беверли-Хиллз 90210.

Фото: kino.net