6 марта умерла 19-летняя победительница Мiss Teenager Universe 2017 из Нидерландов Лотте ван дер Зее.

Умерла 19-летняя победительница Мiss Teenager Universe 2017 из Нидерландов Лотте ван дер Зее. Информацию подтвердили родственники девушки.

Лотте ван дер Зее умерла 6 марта, но в СМИ узнали об этом только спустя два дня.

Родители девушки хотели похоронить дочь без огласки в СМИ.

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Информацию о смерти они сообщили только поклонникам Лотты ван дер Зее.

– Наша жемчужина ушла от нас в среду, 6 марта, в 22.47. Любимой Лотты больше нет с нами. Наши сердца разбиты, – говорится в сообщении.

Накануне своего 20-летия девушка поехала на горнолыжный курорт в Австрию. Родители рассказали, что Лотта ван дер Зее почувствовала себя плохо.

Медики констатировали внезапную остановку сердца и экстренно ее госпитализировали.

Больше недели врачи боролись за жизнь девушки. После искусственной комы у нее постепенно отказали все органы. Родителям пришлось принять сложное решение и отключить дочь от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee) 7 Мар 2019 в 2:09 PST

Напомним, 3 февраля Кирилл Толмацкий (Децл) умер от острой сердечной недостаточности.