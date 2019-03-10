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Умер звезда Санта-Барбары Джед Аллан

Умер актер Джед Аллан, который прославился благодаря сериалу Санта-Барбар.

Умер звезда Санта-Барбары Джед Аллан

В США умер актер Джед Аллан, сообщил его друг Эй Мартинес в Facebook.

Самая запоминащейся его роль – это СиСи Кэпвелл в телесаге Санта-Барбара.

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Также Джед Аллан снялся в таких успешных сериалах, как Лесси, Дни нашей жизни и Беверли Хиллз, 90210.

Ранее Факты ICTV писали, что в США умер актер и звезда сериала Беверли-Хиллз 90210 Люк Перри. Ему было 52 года.

Фото: Getty Images

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