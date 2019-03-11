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Букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019

После того, как страны определились с представителями на Евровидение 2019, букмекеры изменили свое мнение относительно победителя.

Євробачення

Новым лидером Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс, шансы на победу которого составляют 20%. Об этом говорится на сайте Eurovision World.

Ранее первую строчку занимал представитель России Сергей Лазарев. Однако, после презентации на прошлых выходных своей песни Scream, он опустился на второе место. Теперь его шансы на победу составляют 13%.

Третье место в прогнозе букмекеров занимает шведский исполнитель Джон Лундвик с показателем в 10%.

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Швейцария и Италия закрывают пятерку лидеров с показателями 6% и 4% соответственно.

Напомним, Украина отказалась от участия в Евровидении 2019.

Фото: Eurovision World

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