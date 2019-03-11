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Израиль на Евровидении 2019 представит Kobi Marimi

Певец Коби Марими (Kobi Marimi) стала представителем Израиля на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Израиль на Евровидении 2019 представит Kobi Marimi

Представителем Израиля на Евровидении 2019 стал певец Коби Марими (Kobi Marimi) с песней Home, которую исполнитель официально выпустил 10 марта 2019.

Музыкант стал победителем в шестом сезоне проекта Ха-Любил ха-Ба, что дало ему право представить страну на Евровидении в этом году.

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Биография

Коби Марими родился в еврейской семье в городе Рамат-Ган. Служил солдатом в Израильских силах обороны при корпусе адъютантов. 27-летний певец закончил школу профессионального актерского мастерства Nissan Nativ. Впоследствии он получил награду наиболее перспективного актера, которую вручили на Израильском фестивале музыкального театра.

В 2011 году артист закончил курсы вокала и мйстерности исполнение в школе Muzic. 5 лет он работал кассиром в кинотеатре, а потом хостом в баре. После избрания представителем Израиля, Коби Марими стал любимцем публики.

Клип к песне вышел 10 марта, его снял один из лучших израильских режиссеров Гаем Саги. В видеоклипе использовали классические техники съемки, которые выставляют певца в центр кадра для подчеркивания уникальности его вокала.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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