Певец Коби Марими (Kobi Marimi) стала представителем Израиля на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Израиля на Евровидении 2019 стал певец Коби Марими (Kobi Marimi) с песней Home, которую исполнитель официально выпустил 10 марта 2019.

Музыкант стал победителем в шестом сезоне проекта Ха-Любил ха-Ба, что дало ему право представить страну на Евровидении в этом году.

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Биография

Коби Марими родился в еврейской семье в городе Рамат-Ган. Служил солдатом в Израильских силах обороны при корпусе адъютантов. 27-летний певец закончил школу профессионального актерского мастерства Nissan Nativ. Впоследствии он получил награду наиболее перспективного актера, которую вручили на Израильском фестивале музыкального театра.

В 2011 году артист закончил курсы вокала и мйстерности исполнение в школе Muzic. 5 лет он работал кассиром в кинотеатре, а потом хостом в баре. После избрания представителем Израиля, Коби Марими стал любимцем публики.

Клип к песне вышел 10 марта, его снял один из лучших израильских режиссеров Гаем Саги. В видеоклипе использовали классические техники съемки, которые выставляют певца в центр кадра для подчеркивания уникальности его вокала.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.