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Швецию на Евровидении 2019 представит Джон Лундвик

Певец Джон Лундвик стал представителем Швеции на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Швецию на Евровидении 2019 представит Джон Лундвик

Представителем Швеции на Евровидении 2019 стал певец Джон Лундвик с песней Too Late for Love.

Певец победил в национальном отборе, который проходил в формате конкурса Melodifestivalen.

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Песня Швеции на Евровидение 2019: Джон Лундвик – Too Late for Love

Биография Джона Лундвика

Свою музыкальную карьеру Джон начал в 2010 году, написав песню When You Tell the World You’re Mine для свадьбы Виктории, наследственной принцессы Швеции, и Дэниэла Вестлинга.

Впоследствии он продолжал писать музыку для таких музыкантов, как Anton Ewald, Isac Elliot и Sanna Nielsen – представительницы Швеции на Евровидении 2014.

Джон Лундвик уже участвовал в 2018 году в отборе на Евровидение с лирической балладой My Tur. С первого полуфинала он попал сразу в финал, однако там занял третье место.

Певец стал соавтором песни Bigger Than Us, победной в нацотборе Великобритании. Версия, которую исполняет Michael Rice, прозвучит на Евровидении 2019, где и сам автор песни будет бороться за победу.

К слову, букмекеры прогнозируют Джону Лундвику третье место на Евровидении 2019.

Фото: John Lundvik

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