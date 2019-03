Певец Джон Лундвик стал представителем Швеции на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Швеции на Евровидении 2019 стал певец Джон Лундвик с песней Too Late for Love.

Певец победил в национальном отборе, который проходил в формате конкурса Melodifestivalen.

Песня Швеции на Евровидение 2019: Джон Лундвик – Too Late for Love

Биография Джона Лундвика

Свою музыкальную карьеру Джон начал в 2010 году, написав песню When You Tell the World You’re Mine для свадьбы Виктории, наследственной принцессы Швеции, и Дэниэла Вестлинга.

Впоследствии он продолжал писать музыку для таких музыкантов, как Anton Ewald, Isac Elliot и Sanna Nielsen – представительницы Швеции на Евровидении 2014.

Джон Лундвик уже участвовал в 2018 году в отборе на Евровидение с лирической балладой My Tur. С первого полуфинала он попал сразу в финал, однако там занял третье место.

Певец стал соавтором песни Bigger Than Us, победной в нацотборе Великобритании. Версия, которую исполняет Michael Rice, прозвучит на Евровидении 2019, где и сам автор песни будет бороться за победу.

К слову, букмекеры прогнозируют Джону Лундвику третье место на Евровидении 2019.

Фото: John Lundvik