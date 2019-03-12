Певица Зена стала представителем Беларуси на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Беларусь на Евровидении 2019 в Израиле представит певица Зена с песней Like It.

16-летняя исполнительница из Минска Зена (Зинаида Куприянович) в ночь на 8 марта победила в финале национального отбора, получив от жюри 69 баллов из 70 возможных.

На Евровидении 2019 в Тель-Авиве Зена выступит в первом полуфинале.

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Песня Беларуси на Евровидение 2019: Зена – Like It

Автор песни Like It – Юлия Киреева. В работе над композицией также принимал участие продюсер Зены Виктор Дробыш и молодой белорусский аранжировщик Павел Осипенко.

Биография Зены

Юная вокалистка родилась и выросла в Минске.

Зене всего 16 лет, но ее сценическому опыту можно позавидовать.

В 2013 году она стала лауреатом детской Новой волны, в 2017 году – третье место в реалити-шоу Новая Фабрика звезд, выступление на Славянском базаре.

А в ноябре 2018 года Зена была одной из ведущих детского Евровидения на Минск-Арене.

Зену продюсирует российский композитор Виктор Дробыш – автор хита Party For Everybody, с которым Бурановские бабушки заняли второе место на Евровидении 2012.

Кстати, букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019.

Фото: Зина Куприянович