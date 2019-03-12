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Чернобыль – HBO назвал дату выхода сериала

Телеканал HBO опубликовал трейлер сериала Чернобыль, в котором указана его дата выхода.

Серіал Чорнобиль

Телеканал HBO опубликовал в Youtube первый трейлер минисериала Чернобыль, который рассказывает о событиях в Украине в 1986 году.

Выпуск драмы запланирован на 6 мая.

Сериал расскажет о событиях, которые происходили после аварии на Чернобыльской АЭС.

Главные роли в сериале Чернобыль сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли, Джаред Харрис.

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Режиссером выступил Йохан Ренк, который работал над такими популярными сериалами, как Во все тяжкие и Ходячие мертвецы.

К слову, появился трейлер последнего сезона популярного сериала Игра Престолов.

Фото: HBO (Скриншот)

Видео: HBO

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