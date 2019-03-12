Появился первый трейлер фильма Doom: Annihilation, который снят по одноименной серии видеоигр.

На канале BD Horror Trailers and Clips в Youtube опубликовали первый тизер-трейлер фильма Doom: Annihilation, который снят по одноименной серии видеоигр.

Лента расскажет о группе десантников, которая получает сигнал бедствия с Марса и решает ответить на него.

По прибытию на Красную планету они обнаруживают, что был открыт портал в Ад и теперь планета населена демонами.

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Премьера фильма запланирована на осень 2019 года, однако его не будут показывать в кинотеатрах. Он появится сразу на физических носителях и в цифровых сервисах.

К слову, телеканал HBO опубликовал первый трейлер сериала Чернобыль и назвал его дату выхода.

Фото: BD Horror Trailers and Clips

Видео: BD Horror Trailers and Clips