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Фильм Аладдин от Disney – официальный трейлер

Студия Disney опубликовала официальный трейлер фильма Аладдин.

Фильм Аладдин от Disney – официальный трейлер

Трейлер фильма появился на официальном канале Walt Disney Studios на YouTube.

Картину снял режиссер Гай Ричи по мотивам одноименного мультфильма, выпущенного в 1992 году.

Читайте: Far Cry New Dawn – появился трейлер к выходу видеоигры

Джинна сыграет Уилл Смит, Аладдина Мена Массуд, а принцессу Жасмин Наоми Скотт.

Лента выйдет в прокат 23 мая2019 года.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети опубликовали трейлер финального, 8 сезона, Игры Престолов.

Фото: скриншот из видео

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