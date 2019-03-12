Поклонники всегда засыпают своих кумиров подарками, но некоторые из них особенно запоминаются.
Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.
Певец Alekseev рассказал, что его на День рождения фаны подарили настоящую звезду на небе.
Таким же презентом может похвастаться и певица Светлана Тарабарова. Она даже получила документы, на которых указаны координаты.
Потап признался, что в свое время к нему в гримерку пришла голая женщина и предложила себя в качестве подарка.
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Поклонник Джареда Лето подарил своему кумиру отрезанное человеческое ухо. Артист повесил его на цепочку и носил, как украшение.
Солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева рассказала о письме, которое поразило их больше всего.
Бабушка написала, что не успела купить билеты на концерт для своей внучки. Женщина в письме попросила не билеты, а просто расписаться на листочке.
– Мы пригласили женщину вместе с внучкой к нам за кулисы. Подарили им билеты, плакаты, расписались, подарили сладости. И по правде говоря, кайфовали больше мы, чем они, – рассказала Надя Дорофеева.
Ранее Факты ICTV писали, что Дженнифер Лопес объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.
Фото: nadyadorofeeva