Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала подписчикам красные пятна на щеках и под глазами, которые образовались из-за псориаза.
Ким Кардашьян показала подписчикам красные пятна на щеках и под глазами, которые образовались из-за псориаза. Звезда опубликовала видео в сторис своего Instagram.
– Psoriasis face (Лицо псориаза – Ред.), – написала она в видео.
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Ранее звезда уже рассказывала о своей болезни и отмечала, что ее кожа никогда раньше не была в таком состоянии.
Напомним, недавно Кардашьян снялась в прозрачном платье.
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