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Кардашьян показала красные пятна на лице от псориаза

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала подписчикам красные пятна на щеках и под глазами, которые образовались из-за псориаза.

кардашьян

Ким Кардашьян показала подписчикам красные пятна на щеках и под глазами, которые образовались из-за псориаза. Звезда опубликовала видео в сторис своего Instagram.

– Psoriasis face (Лицо псориаза – Ред.), – написала она в видео.

Читайте: Бляшки на лице и ногах. Ким Кардашьян показала фото борьбы с псориазом

Ранее звезда уже рассказывала о своей болезни и отмечала, что ее кожа никогда раньше не была в таком состоянии.

Напомним, недавно Кардашьян снялась в прозрачном платье.

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