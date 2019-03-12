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Кипр на Евровидении 2019 представит Tamta

Певица Tamta стала представителем Кипра на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Кипр на Евровидении 2019 представит Tamta

Представителем от Кипра на Евровидении 2019 стала певица Tamta с песней Replay.

Песня Кипра на Евровидение 2019: Tamta – Replay

Биография Tamta

Tamta родилась и выросла в Грузии. Она переехала в Грецию в возрасте 21 года и приняла участие в телешоу Super Idol, заняв 2-е место.

В настоящее время она является одним из самых успешных и влиятельных артистов в греческой поп-музыкальной индустрии, а также считается одной из лучших вокалисток и исполнителей в Греции.

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Tamta выпустила четыре студийных альбома, 12 синглов и 26 клипов. Она получила множество наград и многочисленных номинаций. На протяжении многих лет большинство ее синглов занимали первые места в чартах радио.

Параллельно со своей музыкальной карьерой она снималась в известных мюзиклах, благодаря чему была выбрана на главную роль и получила хорошие отзывы от театральных критиков и зрителей.

Она была одним из судей на шоу талантов X-Factor, как в Грузии, так и в Греции.

Певица выступала на многочисленных фестивалях и музыкальных мероприятиях по всему миру от Грузии до Австралии.

Ранее букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019.

Фото: eurovision.tv

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