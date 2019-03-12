Певица Tamta стала представителем Кипра на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Кипра на Евровидении 2019 стала певица Tamta с песней Replay.

Песня Кипра на Евровидение 2019: Tamta – Replay

Биография Tamta

Tamta родилась и выросла в Грузии. Она переехала в Грецию в возрасте 21 года и приняла участие в телешоу Super Idol, заняв 2-е место.

В настоящее время она является одним из самых успешных и влиятельных артистов в греческой поп-музыкальной индустрии, а также считается одной из лучших вокалисток и исполнителей в Греции.

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Tamta выпустила четыре студийных альбома, 12 синглов и 26 клипов. Она получила множество наград и многочисленных номинаций. На протяжении многих лет большинство ее синглов занимали первые места в чартах радио.

Параллельно со своей музыкальной карьерой она снималась в известных мюзиклах, благодаря чему была выбрана на главную роль и получила хорошие отзывы от театральных критиков и зрителей.

Она была одним из судей на шоу талантов X-Factor, как в Грузии, так и в Греции.

Певица выступала на многочисленных фестивалях и музыкальных мероприятиях по всему миру от Грузии до Австралии.

Ранее букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019.

Фото: eurovision.tv