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Евровидение 2019: все участники конкурса и их песни

Факты ICTV собрали все песни участников первого и второго полуфиналов Евровидение 2019.

Евровидение 2019: все участники конкурса и их песни

В 2019 году Евровидение принимает Тель-Авиве (Израиль). Первый полуфинал пройдет 14 мая, а второй – 16 мая.

Финал Евровидение 2019 года запланирован на 18 мая.

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10 марта, согласно правилам конкурса, для участников закончился срок подачи конкурсных песен.

Участники первого полуфинала Евровидение 2019

 Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi (Словения)

Zena – Like It (Беларусь)

Lake Malawi – Friend of a Friend (Чехия)

D moll – Heaven (Черногория)

Tamta – Replay (Кипр)

Невена Божович – Kruna (Сербия)

Darude – Look Away (Финляндия)

Tulia – Fire of Love (Pali się) (Польша)

Йоци Папаи – Az én apám (Венгрия)

Виктор Крон – Storm (Эстония)

Конан Осирис – Telemóveis (Португалия)

Серхат – Say Na Na Na (Сан-Марино)

Hatari – Hatrið mun sigra (Исландия)

Ото Немсадзе – Sul tsin iare (Грузия)

Кейт Миллер-Хайдке – Zero Gravity (Австралия)

Элиот – Wake Up (Бельгия)

Кэтрин Дуска – Better Love (Греция)

Коби Марими – Home (Израиль)

Билал Хассани – Roi (Франция)

Мики – La Venda (Испания)

Участники второго полуфинала Евровидение 2019

Luca Hänni – She Got Me (Швейцария)

 

John Lundvik – Too Late for Love (Швеція)

Sarah McTernan – 22 (Ирландия)

PAENDA – Limits (Австрия)

Anna Odobescu – Stay (Молдавия)

Carousel – That Night (Латвия)

Srbuk – Walking Out (Армения)

Ester Peony – On A Sunday (Румыния)

Leonora – Love Is Forever (Дания)

Чингиз – Truth (Азербайджан)

Йонида Маличи Ktheju tokës (Албания)

Микела Паче – Chameleon (Мальта)

Юриюс – Run with the Lions (Литва)

Дункан Лоуренс – Arcade (Нидерланды)

KEiiNO – Spirit in the Sky (Норвегия)

Сергей Лазарев – Scream (Россия)

Тамара Тодевска – Proud (Северная Македония)

Роко The – Dream (Хорватия)

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