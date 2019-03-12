Факты ICTV собрали все песни участников первого и второго полуфиналов Евровидение 2019.
В 2019 году Евровидение принимает Тель-Авиве (Израиль). Первый полуфинал пройдет 14 мая, а второй – 16 мая.
Финал Евровидение 2019 года запланирован на 18 мая.
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10 марта, согласно правилам конкурса, для участников закончился срок подачи конкурсных песен.
Участники первого полуфинала Евровидение 2019
Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi (Словения)
Zena – Like It (Беларусь)
Lake Malawi – Friend of a Friend (Чехия)
D moll – Heaven (Черногория)
Tamta – Replay (Кипр)
Невена Божович – Kruna (Сербия)
Darude – Look Away (Финляндия)
Tulia – Fire of Love (Pali się) (Польша)
Йоци Папаи – Az én apám (Венгрия)
Виктор Крон – Storm (Эстония)
Конан Осирис – Telemóveis (Португалия)
Серхат – Say Na Na Na (Сан-Марино)
Hatari – Hatrið mun sigra (Исландия)
Ото Немсадзе – Sul tsin iare (Грузия)
Кейт Миллер-Хайдке – Zero Gravity (Австралия)
Элиот – Wake Up (Бельгия)
Кэтрин Дуска – Better Love (Греция)
Коби Марими – Home (Израиль)
Билал Хассани – Roi (Франция)
Мики – La Venda (Испания)
Участники второго полуфинала Евровидение 2019
Luca Hänni – She Got Me (Швейцария)
John Lundvik – Too Late for Love (Швеція)
Sarah McTernan – 22 (Ирландия)
PAENDA – Limits (Австрия)
Anna Odobescu – Stay (Молдавия)
Carousel – That Night (Латвия)
Srbuk – Walking Out (Армения)
Ester Peony – On A Sunday (Румыния)
Leonora – Love Is Forever (Дания)
Чингиз – Truth (Азербайджан)
Йонида Маличи Ktheju tokës (Албания)
Микела Паче – Chameleon (Мальта)
Юриюс – Run with the Lions (Литва)
Дункан Лоуренс – Arcade (Нидерланды)
KEiiNO – Spirit in the Sky (Норвегия)
Сергей Лазарев – Scream (Россия)
Тамара Тодевска – Proud (Северная Македония)
Роко The – Dream (Хорватия)
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