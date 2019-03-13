В США в рамках расследования из-за коррупции в образовательной сфере задержали актрису Фелисити Хаффман, которая сыграла роль Линетт Скаво в сериале Отчаянные домохозяйки.

ФБР арестовало актрису Фелисити Хаффман, которая сыграла в сериале Отчаянные домохозяйки.

Кроме Хаффман, в центре скандала оказались еще 49 человек.

Дело в том, что в США проходит расследования связанное с подкупом руководства учебных заведений. Престижные американские колледжи брали взятки от родителей за гарантию поступление их детей.

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Фелисити Хаффман пожертвовала одному из колледжей $15 тыс. Актрису арестовали и назначили залог в $250 тыс.

Взносы принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов.

Как рассказал агент ФБР Джозеф Бонаволонта CNN, поступление ребенка обходилось родителям в сумму от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Взносы принимала.

Ранее Факты ICTV писали, что Конора Макгрегора задержали во Флориде (США) за кражу телефона.

Фото: felicityhuffman