В США в рамках расследования из-за коррупции в образовательной сфере задержали актрису Фелисити Хаффман, которая сыграла роль Линетт Скаво в сериале Отчаянные домохозяйки.
ФБР арестовало актрису Фелисити Хаффман, которая сыграла в сериале Отчаянные домохозяйки.
Кроме Хаффман, в центре скандала оказались еще 49 человек.
Дело в том, что в США проходит расследования связанное с подкупом руководства учебных заведений. Престижные американские колледжи брали взятки от родителей за гарантию поступление их детей.
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Фелисити Хаффман пожертвовала одному из колледжей $15 тыс. Актрису арестовали и назначили залог в $250 тыс.
Взносы принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов.
Как рассказал агент ФБР Джозеф Бонаволонта CNN, поступление ребенка обходилось родителям в сумму от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Взносы принимала.
Ранее Факты ICTV писали, что Конора Макгрегора задержали во Флориде (США) за кражу телефона.
Фото: felicityhuffman